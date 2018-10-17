2018-10-17T14:31:41+03:00
Экономика

Руководителем Банка БелВЭБ назначен бывший первый вице-премьер Матюшевский

Он приступит к работе с понедельника, 22 октября
Ирина ВЕТРОВА
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В сентябре Матюшевский успешно прошел квалификационную комиссию Национального банка.В сентябре Матюшевский успешно прошел квалификационную комиссию Национального банка.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Василий Матюшевский назначен председателем правления ОАО "Банк БелВЭБ". Об этом сообщает interfax.by. По словам бывшего первого вице-премьера, к работе он приступит с понедельника, 22 октября. Решение об этом принял наблюдательный совет банка.

Напомним, Василий Матюшевский занимал пост первого вице-премьера с декабря 2014 года до августа 2018 года, когда почти все руководство правительства во главе с премьер-министром Андреем Кобяковым было отправлено в отставку.

В сентябре 49-летний Василий Станиславович прошел квалификационную комиссию Национального банка. Комиссия подтвердила, что он соответствует требованиям, которые предъявляются к руководителям банка.

Опыт руководства банком у Матюшевского есть: прежде чем стать вице-премьером, он четыре года возглавлял БПС-Сбербанк.

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