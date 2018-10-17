Путешествовать в Черногорию белорусам станет еще проще
Александр Лукашенко подписал указ о №413 "О заключении международного договора", который направлен на упрощение взаимных поездок граждан Беларуси и Черногории, сообщает belta.by.
С 2009 года между двумя странами действует соглашение, которое предусматривает безвизовый въезд, выезд и пребывание граждан одной стороны на территории другой сроком до 30 дней.
Теперь это соглашение планируется упростить. Предполагается отказ от оформления документов, которые подтверждат цель поездок - туристического ваучера, приглашения, медсправки.
Заключить соглашение о внесении изменений в действующий документ планируется путем обмена нотами. Указом уже одобрен документ белорусской стороны, МИДу поручено осуществить процедуры по заключению соглашения.