Путешествовать в Черногорию белорусам станет еще проще

17 Окт. 15:30 2018-10-17T16:18:02+03:00

Черногория - одна из популярных стран для отдыха у белорусов. Фото: Ирина КАЛИНИНА

Предполагается отказ от оформления туристических ваучеров и приглашений

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Александр Лукашенко подписал указ о №413 "О заключении международного договора", который направлен на упрощение взаимных поездок граждан Беларуси и Черногории, сообщает belta.by.

С 2009 года между двумя странами действует соглашение, которое предусматривает безвизовый въезд, выезд и пребывание граждан одной стороны на территории другой сроком до 30 дней.

Теперь это соглашение планируется упростить. Предполагается отказ от оформления документов, которые подтверждат цель поездок - туристического ваучера, приглашения, медсправки.

Заключить соглашение о внесении изменений в действующий документ планируется путем обмена нотами. Указом уже одобрен документ белорусской стороны, МИДу поручено осуществить процедуры по заключению соглашения.