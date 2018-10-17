Бывшему гендиректору «Ивацевичдрева» за семейный бизнес грозит 5 лет тюрьмы

17 Окт. 15:33 2018-10-18T14:29:06+03:00

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В суде по делу Владимира Шульги, бывшего гендиректора «Ивацевичдрева», которого президент отправил на предприятие навести порядок, 17 октября состоялись судебные прения. Руководителя обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, он закупал меламин для производства ДСП через посреднические компании, в которых одним из учредителей был его сын. Партнер Шульги-младшего проходит по делу как пособник.

Гособвинитель запросила для Владимира Шульги 5 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности на 5 лет. Его пособнику - 4 года колонии усиленного режима с конфискацией.

Проверка Госконтроля установила, что, закупая сырье в фирме сына, Шульга нанес ущерб предприятию на сумму более 400 тысяч евро. Бывший гендиректор с этим категорически не согласен.

- Там не было ни криминала, ни шпионских страстей, - сказал в последнем слове Владимир Шульга. - Когда приходит компания с ценой 1270 евро - а было 2000 - и говорят: это ущерб… Это неправильно! Какая проблема у следствия была взять эти цифры и сравнить? Неужели цель только посадить, обвинить? Я не понимаю. Я могу сказать, что по сравнению с 2011 годом в мою бытность гендиректором «Ивацевичдрев» сэкономило 3 миллиона евро! А мне говорят - ущерб нанес.

Адвокаты обоих подсудимых просили суд оправдать своих подзащитных.