2018-10-17T17:27:07+03:00
Происшествия

Житель Лоева подозревается в педофилии

Следственный комитет разыскивает потерпевших
Ирина ВЕТРОВА
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Мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Дважды - за изнасилование. Фото: sk.gov.byМужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Дважды - за изнасилование. Фото: sk.gov.by
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59-летний мужчина задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Как сообщает sk.gov.by, раньше он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за изнасилование.

- Имеются основания полагать, что задержанный может быть причастен к иным преступлениям против половой неприкосновенности, совершенным на территории как Гомельской, так и других областей, - говорят в Следственном комитете.

Следственный комитет просит всех, кто владеет информацией о преступлениях этого человека, а также самих потерпевших обратиться в Лоевский РОСК (Лоев, ул. Шевелева, д. 96) или по телефонам: 8 (02347) 4-04-31, 4-24-11.

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