В Воложинском районе комбайнер наехал на пьяного бульдозериста

17 Окт. 17:22 2018-10-17T17:28:24+03:00

Мужчина получил рваные раны и попал в больницу

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ЧП произошло в кукурузном поле. 58-летний житель Воложинского района, управляя кормоуборочным комбайном при заготовке кукурузы на силос, наехал на лежащего на земле 54-летнего пьяного бульдозериста. Происшествие случилось 16 октября в 12.20 возле деревни Кречевцы. Водитель комбайна был трезв.

В результате мужчина получил рваные раны и был доставлен в больницу.

Как сообщает uvd-mo.gov.by, утром этого дня бульдозерист был отстранен от работы директором предприятия за то, что был пьян.

Проводится проверка.