В Воложинском районе комбайнер наехал на пьяного бульдозериста
Мужчина получил рваные раны и попал в больницу
ЧП произошло в кукурузном поле. Фото: pixabay.com
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ЧП произошло в кукурузном поле. 58-летний житель Воложинского района, управляя кормоуборочным комбайном при заготовке кукурузы на силос, наехал на лежащего на земле 54-летнего пьяного бульдозериста. Происшествие случилось 16 октября в 12.20 возле деревни Кречевцы. Водитель комбайна был трезв.
В результате мужчина получил рваные раны и был доставлен в больницу.
Как сообщает uvd-mo.gov.by, утром этого дня бульдозерист был отстранен от работы директором предприятия за то, что был пьян.
Проводится проверка.