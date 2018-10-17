2018-10-18T11:16:43+03:00
Общество

Внешнюю часть моста МКАД в районе Лошицы откроют в субботу

Работы на внутренней стороне кольца продолжатся до начала ноября
Надежда СЕРГЕЕВА
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Внешнюю часть моста МКАД в районе Лошицы откроют 20 октября. Фото с сайта pixabay.comВнешнюю часть моста МКАД в районе Лошицы откроют 20 октября. Фото с сайта pixabay.com
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При пуске движения по внешнему кольцу пешеходы смогут передвигаться по новому тротуару под мостовой частью со стороны третьей опоры, сообщил главный инженер предприятия "Гордорстрой" Василий Тибеж, пишет belta.by.

Движение по всем направлениям МКАД, как и под путепроводом в сторону улиц Игуменский тракт и Бабушкина, намечено открыть к 7 ноября.

В начале августа на 19-м километре МКАД в районе Лошицы просело дорожное полотно путепровода, движение по оживленной магистрали, прилегающим улицам оказалось затруднено, нарушилось транспортное сообщение. Путепровод построен в 1985 году. Первоначально предполагалось заменить только одно пролетное строение, завершить восстановление к 1 октября, но объем работ после детального обследования вырос вдвое. Сметная стоимость строительства объекта составила более 4,3 млн. рублей.

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