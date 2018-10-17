"Савушкин продукт" купил госпакет акций "Березовского сыродельного комбината"

17 Окт. 19:27 2018-10-18T11:14:40+03:00

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Принадлежащие Брестской области 386 300 акций ОАО "Березовский сыродельный комбинат", или 62,68% уставного фонда, по согласованию с президентом Беларуси без проведения аукциона проданы ОАО "Савушкин продукт" по рыночной стоимости, составляющей 86 326 461 рубль.

По условиям договора, "Савушкин продукт" должен будет инвестировать в "Березовский сыродельный комбинат" для целей развития и модернизации производства, увеличения выпуска готовой продукции в течение 36 месяцев с даты заключения договора купли-продажи акций 20 млн. рублей путем приобретения акций дополнительного выпуска. А также должен, обеспечить в 2018 - 2021 годах работников ОАО номинальной начисленной среднемесячной заработной платой за каждый календарный год в размере не менее сложившейся по этому обществу за истекший период 2018 года, предшествующий месяцу заключения договора купли-продажи акций, сообщается на сайте Госкомитета по имуществу.