2018-10-18T10:31:04+03:00
Происшествия

В Миорском районе в лобовом ДТП пострадали шестеро

Все обстоятельства аварии высняются
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Миорском районе в лобовом ДТП пострадали шесть человек. Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома с сайта belta.byВ Миорском районе в лобовом ДТП пострадали шесть человек. Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома с сайта belta.by
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При лобовом столкновении двух легковых машин в Миорском районе пострадали шесть человек, сообщил belta.by инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.

Авария произошла сегодня около 14.30 возле деревни Горки. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Audi 100 обгонял две фуры. Для этого он выехал на встречную полосу движения. А там он столкнулся с легковушкой Volkswagen Passat.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок, они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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