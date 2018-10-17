Мужчина ночью похитил из магазина пять ноутбуков

17 Окт. 20:44 2018-10-18T10:29:38+03:00

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В оперативно-дежурную службу Советского РУВД Минска поступило сообщение о том, что в одном из магазинов, торгующих техникой, сработала сигнализация. По прибытии сотрудников Советского РУВД на место происшествия было обнаружено хищение пяти ноутбуков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен злоумышленник. Им оказался безработный ранее судимый 34-летний минчанин, живущий рядом с магазином. Как оказалось, молодой человек давно вынашивал мысли о хищении техники из магазина. Ночью он проник в магазин и похитил пять ноутбуков для дальнейшей продажи, но успел продать только три, в остальные его планы вмешались оперативники, сообщила официальный представитель Советского РУВД Минска Ольга Шавель.

В отношении задержанного Советским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 («Кража») УК Беларуси. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации.