В Минске бытовка упала при перевозке и прижала легковушку
Никто не пострадал
В Минске бытовка при перевозке упала на легковушку. Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома с сайта belta.by
Изменить размер текста:
ДТП случилось 17 октября около двух часов дня в районе улицы Чечота, 36.
- Водитель МАЗа не проконтролировал крепление и размещение груза - бытовки. В результате она упала с полуприцепа на автомобиль "Рено", припаркованный у края проезжей части. В ДТП никто не пострадал, - сообщили belta.by в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В Госавтоинспекции напомнили, что, согласно п. 183 ПДД, перед началом движения и в пути водитель обязан контролировать груз.