В Минске бытовка упала при перевозке и прижала легковушку

17 Окт. 21:39 2018-10-18T10:22:45+03:00

В Минске бытовка при перевозке упала на легковушку. Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома с сайта belta.by

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ДТП случилось 17 октября около двух часов дня в районе улицы Чечота, 36.

- Водитель МАЗа не проконтролировал крепление и размещение груза - бытовки. В результате она упала с полуприцепа на автомобиль "Рено", припаркованный у края проезжей части. В ДТП никто не пострадал, - сообщили belta.by в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В Госавтоинспекции напомнили, что, согласно п. 183 ПДД, перед началом движения и в пути водитель обязан контролировать груз.