2018-10-18T10:20:14+03:00
Происшествия

В Гомеле машина ГАИ преследовала пьяного водителя и разбилась: инспекторы в больнице

Патрульная машина не разъехалась на перекрестке с БМВ
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В аварии на служебном авто пострадали два инспектора ГАИ. Фото: УВД Гомельского облисполкома.В аварии на служебном авто пострадали два инспектора ГАИ. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Авария произошла 17 октября около 16 часов на перекрестке улиц Междугородняя и Лазурная в Гомеле. Об этом на линию "102" сообщил очевидец.

Как оказалось, инспекторы ГАИ преследовали автомобиль с пьяным водителем, который совершил другое ДТП.

- Сотрудники ГАИ в целях безопасности совершаемых маневров включили проблесковые маячки и использовали громкую связь. Они заблаговременно выехали на полосу встречного движения. Иные участники дорожного движения предоставили преимущество служебному транспорту, - комментируют инцидент в УВД Гомельского облисполкома.

Однако на перекрестке с улицей Лазурной в патрульную машину врезалась БМВ. Машина ГАИ врезалась в осветительную опору и ее вынесло на обочину.

Оба инспектора ГАИ доставлены в больницу. Водитель и пассажир БМВ не пострадали.

Автомобиль, который скрывался от преследования, установлен, его водитель в розыске.

Очевидцев этого ДТП просят обратиться в ГАИ УВД Гомельского облисполкома по телефонам +375-23-268-44-44, +375-23-268-40-84 или по номеру 102.

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