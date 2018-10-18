В Гомеле машина ГАИ преследовала пьяного водителя и разбилась: инспекторы в больнице
Авария произошла 17 октября около 16 часов на перекрестке улиц Междугородняя и Лазурная в Гомеле. Об этом на линию "102" сообщил очевидец.
Как оказалось, инспекторы ГАИ преследовали автомобиль с пьяным водителем, который совершил другое ДТП.
- Сотрудники ГАИ в целях безопасности совершаемых маневров включили проблесковые маячки и использовали громкую связь. Они заблаговременно выехали на полосу встречного движения. Иные участники дорожного движения предоставили преимущество служебному транспорту, - комментируют инцидент в УВД Гомельского облисполкома.
Однако на перекрестке с улицей Лазурной в патрульную машину врезалась БМВ. Машина ГАИ врезалась в осветительную опору и ее вынесло на обочину.
Оба инспектора ГАИ доставлены в больницу. Водитель и пассажир БМВ не пострадали.
Автомобиль, который скрывался от преследования, установлен, его водитель в розыске.
Очевидцев этого ДТП просят обратиться в ГАИ УВД Гомельского облисполкома по телефонам +375-23-268-44-44, +375-23-268-40-84 или по номеру 102.
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