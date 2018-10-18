В пункте пропуска Каменный Лог проводят дорожные работы: движение может быть затруднено

18 Окт. 10:17 2018-10-18T11:17:44+03:00

Работы будут вестись 18 и 19 октября

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О возможных трудностях при пересечении границы через пункт пропуска Каменный Лог и Мядининкай с литовской стороны предупреждает белорусский Госпогранкомитет.

Они связаны с ремонтом дорожного покрытия между двумя пунктами пропуска. Работы будут вестись 18 и 19 октября с 9.00 до 18.00.

Пограничники просят учиытвать эту информацию при планировании поездки и просят прощения за возможные неудобства.

Пересечь границу без препятствий можно в соседних пунктах пропуска на литовской границе.