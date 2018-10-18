Из США выдворили в Беларусь гродненца, который скрывался за океаном от уголовного преследования

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-18T11:19:28+03:00

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Задержанного в США 21-летнего гродненца американцы передали белорусским правоохранителям в Национальном аэропорту «Минск».

Гродненца осудили в Беларуси в 2015 году за незаконный оборот психотропных веществ по статье 328 Уголовного кодекса.

- В период отбывания наказания на путь исправления не стал и совершил новые преступления. В мае 2016-го в Гродно он купил в интернете через так называемую закладку особо опасное психотропное вещество, с которым на следующий день был задержан сотрудниками органов внутренних дел, - комментируют в Следственном комитете.

От уголовного наказания молодой человек тогда скрылся. Его объявили в розыск по линии Интерпола. На родине его помимо наказания по «наркотической статье» ждало наказание за уклонение.

Представители FBI передали гродненца белорусским следователям. Фото: СК

Гродненца задержали в августе 2017 года в штате Флорида за мошенничество. Основываясь на меморандуме о сотрудничестве, который Федеральное бюро расследований США и Следственный комитет подписали в январе 2018-го, американцы приняли решение депортировать белоруса из Штатов и передать его белорусским следователям.

Парня поместили в следственный изолятор. Производство по уголовному делу в отношении него возобновлено.