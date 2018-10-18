В Бобруйске в кустах нашли младенца

18 Окт. 11:45 2018-10-18T11:45:32+03:00

Новорожденный лежал на земле и плакал. Фото: Оксана БРОВАЧ

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На крик младенца в кустах обратили внимание врачи скорой помощи. В десятке метров от частного дома они нашли новорожденного. Мальчик лежал на земле и плакал.

Это случилось вечером 17 октября в частном секторе Бобруйска. Известно, что накануне в один из домов в этом районе врачей вызывали для женщины, у которой начались роды.

Медики оказали ребенку помощь, его забрали в больницу. Угрозы его жизни нет.

На месте работают следователи управления Следственного комитета по Могилевской области. Они проводят проверку. После этого ситуации будет дана правовая оценка.

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