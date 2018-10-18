В Витебске женщина переходила дорогу по переходу на зеленый, и ее сбил автобус

18 Окт. 11:59 2018-10-18T12:41:06+03:00

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В Витебске 17 октября пострадала женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу недалеко от здания УВД. На переходе горел зеленый свет для пешеходов. Для автобуса, который поворачивал с проспекта Людникова на проспект Фрунзе, также горел разрешающий сигнал светофора. Водитель не уступил дорогу пешеходам и сбил женщину.

- Женщина госпитализирована. У нее ушибы головы, перелом лобной кости. Пострадавшей 37 лет, - рассказали в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

При подъезде к пешеходным переходам водители должны быть особенно внимательны и снижать скорость вплоть до полной остановки. Бдительными нужно быть и пешеходам и не выходить на проезжую часть, не убедившись, что это безопасно, напомнили в ГАИ.