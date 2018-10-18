2018-10-18T15:30:14+03:00
Общество

В Минске уборщица нашла в мусорке 5400 долларов

Хозяина денег ищет милиция
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Владельца денег ждут в милиции.Владельца денег ждут в милиции.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Деньги минчанка нашла в гаражном кооперативе «Малиновка». Она пришла утром на работу, занялась уборкой и нашла в мусоре 5400 долларов США. Никто из владельцев гаражей, которых удалось женщине застать на месте, про валюту ничего не знал.

Тогда минчанка приняла решение сдать деньги в милицию.

- Сотрудникам милиции она призналась, что мыслей присвоить деньги у нее даже не возникало, - комментирует Ольга Михаленя, официальный представитель Московского РУВД Минска.

Теперь милиция устанавливает владельца денег. Если вам что-то о нем известно, обратитесь лично в Московское РУВД Минска на ул. Грушевской, 9, или позвоните по номерам:

8017-207-40-03, 8029-343-40-28 либо 102.

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