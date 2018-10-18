Хулиганская история белорусского искусства: объявлен сбор денег на уникальную книгу для детей

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-18T15:32:20+03:00

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Сбор денег на издание книги «Мастацтва Беларусi ХХ ст. Парыжская школа» объявлен на краудфандинговой плошадке ulej.by.

Эта книга посвящена белорусским художникам, которые в XX веке эмигрировали во Францию. Дети (и взрослые) узнают о судьбе и творчестве Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Любича, Царфина Файбиш-Шрага, Осипа Цадкина, Михаила Кикоина, Пинхуса Кременя. В книге много иллюстраций, а инфомрация изложена в виде сказок и игр.

Над проектом работали «Творческие мастерские» галереи «Ў» совместно с известным писателем и художником Адамом Глобусом, поэтом Андреем Хадановичем и музыкантом Лявоном Вольским. В этой серии ранее вышли еще две книги: «Мастацтва Беларусі ХХ ст.: Вiцебская школа» и «Малевiч для дзяцей».

В этой серии уже вышли две книги - они вызвали интерес не только у детей, но и у родителей.

- Книга «Искусство Беларуси ХХ века. Парижская школа» - «хулиганская история искусства» - прекрасная возможность ближе познакомиться с творчеством наших всемирно известных соотечественников, тех, кем мы можем гордиться, кого мы должны помнить. А еще эта книга создана для того, чтобы дети и родители могли интересно провести время вместе, узнать что-то новое, почитать стихи и сказки, порисовать, - говорят представители «Творческих мастерских».

Поддержать проект можно до 9 ноября. Книгу планируется издать в декабре.