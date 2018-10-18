2018-10-18T15:35:18+03:00
Общество

В казино в Минске изъяли 110 литров нелегального алкоголя

На продукцию не было нужных документов
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: Центральный РУВД Минска.Фото: Центральный РУВД Минска.
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Алкоголь сотрудники ОБЭП обнаружили в казино в Центральном районе Минска. Владельцы не смогли предоставить документы, которые подтверждали бы легальность приобретения, хранения и реализации алкогольных напитков.

Милиция изъяла более 110 литров алкоголя на сумму свыше 10 тысяч белорусских рублей. На владельца казино составили протокол по ч. 2 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной продукции. За это ему грозит штраф до 12 250 рублей. Кроме этого, изъятый алкоголь конфискуют, уточняют в пресс-службе Центрального РУВД Минска.

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