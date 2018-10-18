В Жлобине девочка закрылась в машине: выбираться помогали спасатели
Ребенок заблокировал двери, когда отец вышел очистить стекло
Спасатели вскрыли машину, внутри которой оказалась заблокирована девочка. Фото: МЧС
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В легковом автомобиле «Форд Фиеста» закрылась маленькая девочка - ей 1 год и 8 месяцев. Это случилось в Жлобине около 7.45 утра. Отец посадил дочь в детское кресло на переднем сиденье, завел автомобиль и вышел, чтбы очистить лобовое стекло.
Девочка в это время нажала кнопку и заблокировала двери автомобиля. В итоге отец остался снаружи, а малышка оказалась заброкированной внутри.
- Работники МЧС при помощи шанцевого инструмента вскрыли водительскую дверь автомобиля. Ребенок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался, - комментируют в пресс-службе МЧС.
Взрослые распереживались, а ребенок и не понял, что случилось. Фото: МЧС.