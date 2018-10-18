«Ему важнее, будет стимул»: министр Шуневич подарил трудному подростку майку с автографом Марадоны
Подарок из рук главы МВД получил Алексей Хацкевич
Фото: пресс-служба МВД
Изменить размер текста:
Майку с изображением и автографом Диего Марадоны министр внутренних дел Игорь Шуневич вручил воспитаннику Могилевского спецучилища закрытого типа Алексею Хацкевичу. Министр присутствовал на закрытии республиканского турнира по мини-футболу среди подростков.
На вопрос «Не жалко ли отдавать?» глава МВД ответил:
- Ему важнее, будет стимул, - цитирует министра пресс-служба.
В соревнованиях участвовали ребята из всех областей страны и Минска. Победителем стала команда из Гродненской области.
Могилевское спецучилище закрытого типа - воспитательное учреждение, в котором обучаются подростки в возрасте 14 - 18 лет. Туда попадают так называемые трудные подростки, чаще всего - за пьянство, кражи, хулиганство и другие проступки.