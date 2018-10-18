2018-10-18T16:44:00+03:00
Общество

«Ему важнее, будет стимул»: министр Шуневич подарил трудному подростку майку с автографом Марадоны

Подарок из рук главы МВД получил Алексей Хацкевич
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба МВДФото: пресс-служба МВД
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Майку с изображением и автографом Диего Марадоны министр внутренних дел Игорь Шуневич вручил воспитаннику Могилевского спецучилища закрытого типа Алексею Хацкевичу. Министр присутствовал на закрытии республиканского турнира по мини-футболу среди подростков.

На вопрос «Не жалко ли отдавать?» глава МВД ответил:

- Ему важнее, будет стимул, - цитирует министра пресс-служба.

В соревнованиях участвовали ребята из всех областей страны и Минска. Победителем стала команда из Гродненской области.

Могилевское спецучилище закрытого типа - воспитательное учреждение, в котором обучаются подростки в возрасте 14 - 18 лет. Туда попадают так называемые трудные подростки, чаще всего - за пьянство, кражи, хулиганство и другие проступки.

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