В Ивацевичском районе егерь заметил следы бурого медведя

18 Окт. 17:08 2018-10-18T17:21:55+03:00

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Отпечатки лап бурого медведя заметил егерь охотхозяйства «Затишье» в Ивацевичском районе Сергей Сивец.

Следы вели вдоль канавы к лесной пасеке. Там медведь разворотил несколько пчелиных ульев. Специалист заметил, что зверь наследил в лесу недалеко от деревень Вулька Обровская, Козики, Гичицы, Власовцы. Он проходил рядом с местами, где рыбаки ловят рыбу.

- Судя по следам, здесь он был двое-трое суток. Медведи осторожные животные, избегают встречи с людьми. Но этот бывал в местах, где рыбаки ловят рыбу, прошел вблизи насосной станции, переходил трассу Ивацевичи - Пинск. Предположу, что он голодный, - цитирует Сергея Сивца belta.by

Встретить медведя в Брестской области - огромная редкость. Эти животные занесены в Красную книгу, и считается, что в Беларуси они обитают в основном в Березинском заповеднике. Однако в последнее время регистрируются случаи, когда медведей замечают в Витебской, Могилевской и Минской областях. Однажды хищника даже сняли на видео!