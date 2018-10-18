2018-10-19T09:56:52+03:00
Общество

Шуневич: тревожные кнопки установлены более чем в 300 учреждениях образования Минска

Глава МВД ответил на вопрос журналистов, связанный с трагедией в Керчи
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: МВД.Фото: МВД.
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- Несколько лет назад мы начали проводить определенную работу, не афишируя ее: Департамент охраны Министерства внутренних дел бесплатно оборудовал ряд учебных заведений тревожной сигнализацией и взял их под охрану, - сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

По словам главы ведомства, под охрану взяты более 300 учреждений образования столицы, чуть в меньшем количестве тревожные кнопки установлены и в регионах. Министр заверил, что эта работа продолжается.

- Наша задача - минимизировать возможные риски и угрозы, - цитирует главу МВД пресс-служба.

По мнению Игоря Шуневича, в этом помогают жесткие требования к приобретению, хранению и использованию оружия в Беларуси.

Купить гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы к нему можно, получив разрешение в органах внутренних дел на конкретный вид и тип оружия. Его могут выдать совершеннолетнему гражданину Беларуси или человеку, который постоянно здесь проживает. Для этого нужно предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья, которая подтверждает, что нет противопоказаний и физических недостатков, препятствующих обращению с оружием.

Хранить оружие нужно в металлическом сейфе. Охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом и боеприпасы можно держать только в помещении, где есть сигнализация.

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