В Минске легковая "Рено" въехала в автобус

18 Окт. 18:43 2018-10-19T09:55:18+03:00

В Минске "Рено" въехала в автобус. Фото Telegram ГАИ Минска с сайта belta.by

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Авария произошла сегодня около 13.40 на Партизанском проспекте, сообщили belta.by в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Столкнулись "Рено" и автобус маршрута 9 Д.

- Водитель ехал по проспекту со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Ванеева. На перекрестке с улицей Жилуновича он поворачивал налево, пропуская встречный поток автомашин. В какой-то момент водитель почувствовал удар в заднюю часть автобуса, - рассказали в ГАИ.

Водитель легковушки с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма средней степени, ушиб левой голени" госпитализирован. Пассажиры автобуса не пострадали. Ведется разбирательство, устанавливаются обстоятельства произошедшего.