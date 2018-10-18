2018-10-19T09:53:38+03:00
Экономика

Беларусь дополнительно получит от России более 400 млн. долларов

Данная сумма - пошлина на нефть
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Беларусь получит от России более 400 млн долларовБеларусь получит от России более 400 млн долларовФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Россия дополнительно перечислит Беларуси 27 млрд. российских рублей, то есть более $400 млн. в качестве экспортных пошлин из-за роста цен на нефть, пишет belta.by.

- В связи с повышением цен на нефть возрастают наши обязательства по перечислению экспортной пошлины на нефть Республике Беларусь по сравнению с тем, что было в бюджете. 27 млрд. российских рублей - мы вносим в бюджет дополнительные средства на эту цель, - сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, говоря о бюджете страны на 2018 год.

Россия ежегодно поставляет в Беларусь для переработки 18 млн. тонн нефти, еще 6 млн. тонн участвует в механизме "перетаможки", предполагающей поступление в белорусский бюджет экспортных таможенных пошлин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ