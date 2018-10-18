Беларусь дополнительно получит от России более 400 млн. долларов

18 Окт. 19:41 2018-10-19T09:53:38+03:00

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Россия дополнительно перечислит Беларуси 27 млрд. российских рублей, то есть более $400 млн. в качестве экспортных пошлин из-за роста цен на нефть, пишет belta.by.

- В связи с повышением цен на нефть возрастают наши обязательства по перечислению экспортной пошлины на нефть Республике Беларусь по сравнению с тем, что было в бюджете. 27 млрд. российских рублей - мы вносим в бюджет дополнительные средства на эту цель, - сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, говоря о бюджете страны на 2018 год.

Россия ежегодно поставляет в Беларусь для переработки 18 млн. тонн нефти, еще 6 млн. тонн участвует в механизме "перетаможки", предполагающей поступление в белорусский бюджет экспортных таможенных пошлин.