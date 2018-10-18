Подземная «Алеся», застрявшая возле хранилища Нацбанка, продолжила свой подкоп

18 Окт. 19:44 2018-10-19T09:51:35+03:00

Она работает уже третий день и совсем скоро снова выйдет на крейсерскую скорость

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«Комсомолка» первой среди СМИ написала о том, что французский механизированный щит за 11 миллионов евро не может рыть тоннель уже четвертый месяц - щит уперся во что-то твердое. Интересно, что «Алеся» - так называют 550-тонную землеройную машину - застряла в районе подземного хранилища Нацбанка. Официально информацию подтвердили лишь спустя неделю, 11 октября: «Алеся» остановилась еще 26 июня:

- Сломались предохранительные валы, которые обеспечивают передачу крутящего момента, - рассказал главный инженер «Минскметростроя» Аркадий Арутюнян. - Основная причина - сложные гидрогеологические условия.

- Есть породы, которые проходить гораздо сложнее. Например, валунно-галечные отложения или крупноабразивный песок, - объяснил инженер. Никаких прогнозов специалист сделать тогда не взялся: мол, как только - так сразу.

Сегодня выяснилось: после почти четырехмесячного перерыва «Алеся» снова начала работу. Ее запустили в движение три дня назад. По данным «Комсомолки», в первый день она прошла 7 метров, во второй - 8,5 метра, в пятницу должна выйти на «крейсерскую» скорость в 11 метров в сутки.