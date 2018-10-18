2018-10-18T20:42:43+03:00
Происшествия

В Ивьевском районе автомобиль попал в кювет

Работники МЧС спасли двух пострадавших, зажатых в машине
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Ивьевском районе работники МЧС спасли двух пострадавших в ДТП. Фото с сайта МЧСВ Ивьевском районе работники МЧС спасли двух пострадавших в ДТП. Фото с сайта МЧС
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ДТП произошло 17 октября. В 11:48 из районной больницы спасателям поступило сообщение об аварии на автодороге Н-6149 город Ивье – деревня Лукашино возле деревни Стриженята. Подразделения МЧС незамедлительно выехали к месту происшествия, рассказали в МЧС.

Выяснилось, что в кювете находился легковой автомобиль "Рено-19". В салоне был зажат водитель 1994 года рождения и пассажир 1977 года рождения.

На деблокировку потребовалось несколько минут. Спасатели при помощи специального инструмента освободили пострадавших, после чего мужчины были госпитализированы в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

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