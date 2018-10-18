2018-10-19T09:49:03+03:00
Происшествия

В Смолевичском районе в ДТП погиб пассажир

Автомобиль врезался в дерево
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Смолевичском районе произошло ДТП, в котором погиб пассажир. Фото УГАИ УВД Миноблисполкома с сайта belta.byВ Смолевичском районе произошло ДТП, в котором погиб пассажир. Фото УГАИ УВД Миноблисполкома с сайта belta.by
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Авария произошла 18 октября около 13.30 на 26-м километре трассы Р53 Слобода - Новосады.

- Житель Жодино на Fiat Palio ехал в сторону Минска. Внезапно через встречную полосу он съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП погиб сидящий сзади справа пассажир. С травмами госпитализированы водитель и 26-летний пассажир, который сидел спереди. Еще один место ДТП покинул, - сообщил belta.by официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

Техосмотр у автомобиля пройден. В данный момент выясняются причины и обстоятельства ДТП, а также устанавливается личность погибшего пассажира.

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