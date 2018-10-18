2018-10-19T09:47:49+03:00
Происшествия

Украинец вырубал сосны в заказнике "Ольманские болота"

Он оштрафован
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Украинец срубил сосны в заказнике "Ольманские болота". Фото с сайта pixabay.comУкраинец срубил сосны в заказнике "Ольманские болота". Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Инспекторы задержали с поличным 29-летнего жителя Ракитновского района Ровенской области. Мужчина незаконно вырубил 14 сухостойных сосен общим объемом 4,7 кубометра. Также он уничтожил лесную подстилку и живой напочвенный покров на площади 7 квадратных метров, чем нанес природе вред еще на 98 рублей, сообщил belta.by начальник Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Геннадий Сыса.

По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях. Нанесенный природе урон возмещен в полном объеме.

Подобные ситуации возникают в период массового сбора клюквы.

- Граждане Украины приезжают собирать ягоды на территорию заказника. Они заезжают на легальном основании через пункт пропуска группами до 10 - 15 человек. Остаются там на неделю, живут и обустраивают лагерь, при этом нарушают законодательство: разводят костры, рубят сухостойные деревья без разрешительных документов, - дополнил Геннадий Сыса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ