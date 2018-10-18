Украинец вырубал сосны в заказнике "Ольманские болота"
Инспекторы задержали с поличным 29-летнего жителя Ракитновского района Ровенской области. Мужчина незаконно вырубил 14 сухостойных сосен общим объемом 4,7 кубометра. Также он уничтожил лесную подстилку и живой напочвенный покров на площади 7 квадратных метров, чем нанес природе вред еще на 98 рублей, сообщил belta.by начальник Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Геннадий Сыса.
По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях. Нанесенный природе урон возмещен в полном объеме.
Подобные ситуации возникают в период массового сбора клюквы.
- Граждане Украины приезжают собирать ягоды на территорию заказника. Они заезжают на легальном основании через пункт пропуска группами до 10 - 15 человек. Остаются там на неделю, живут и обустраивают лагерь, при этом нарушают законодательство: разводят костры, рубят сухостойные деревья без разрешительных документов, - дополнил Геннадий Сыса.