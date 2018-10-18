Украинец вырубал сосны в заказнике "Ольманские болота"

18 Окт. 21:48 2018-10-19T09:47:49+03:00

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Инспекторы задержали с поличным 29-летнего жителя Ракитновского района Ровенской области. Мужчина незаконно вырубил 14 сухостойных сосен общим объемом 4,7 кубометра. Также он уничтожил лесную подстилку и живой напочвенный покров на площади 7 квадратных метров, чем нанес природе вред еще на 98 рублей, сообщил belta.by начальник Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Геннадий Сыса.

По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях. Нанесенный природе урон возмещен в полном объеме.

Подобные ситуации возникают в период массового сбора клюквы.

- Граждане Украины приезжают собирать ягоды на территорию заказника. Они заезжают на легальном основании через пункт пропуска группами до 10 - 15 человек. Остаются там на неделю, живут и обустраивают лагерь, при этом нарушают законодательство: разводят костры, рубят сухостойные деревья без разрешительных документов, - дополнил Геннадий Сыса.