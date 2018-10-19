Крупное ДТП с маршруткой на Гродненской трассе: 2 человека погибли, 14 в больнице

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-19T11:47:03+03:00

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ДТП случилось вечером 18 октября в Воложинском районе, на 47-м километре трассы М6. Водитель маршрутного такси Гродно - Минск врезался в оградительные бетонные блоки.

На месте погибла 66-летняя пассажирка маршрутки. В больнице скончался 71-летний пассажир. По данным на утро 19 октября с травмами разной степени тяжести в больнице остаются еще 14 человек. По меньшей мере четверо - в реанимации. Водителю тоже понадобилась помощь врачей. В момент аварии он был трезв.

Предварительная причина ДТП - превышение скорости. Фото: СК

По информации ГАИ УВД Миноблисполкома, ДТП случилось на освещенном участке, где идет ремонт дороги. По предварительной версии, водитель мог превысить скорость, из-за чего не справился с управлением и допустил столкновение. На этом отрезке дороги установлено ограничнеие в 50 км/ч.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Пострадали 14 человек, двое погибли. Фото: СК

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Предварительная версия – превышение скоррости: на этом участке можно было ехать не быстрее 50 км/ч (читать далее)