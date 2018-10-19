2018-10-19T11:47:03+03:00
Происшествия

Крупное ДТП с маршруткой на Гродненской трассе: 2 человека погибли, 14 в больнице

Авария могла случиться из-за превышения скорости
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Маршрутка напоролась на бетонное ограждение. Фото: Следственный комитет.Маршрутка напоролась на бетонное ограждение. Фото: Следственный комитет.
Изменить размер текста:

ДТП случилось вечером 18 октября в Воложинском районе, на 47-м километре трассы М6. Водитель маршрутного такси Гродно - Минск врезался в оградительные бетонные блоки.

На месте погибла 66-летняя пассажирка маршрутки. В больнице скончался 71-летний пассажир. По данным на утро 19 октября с травмами разной степени тяжести в больнице остаются еще 14 человек. По меньшей мере четверо - в реанимации. Водителю тоже понадобилась помощь врачей. В момент аварии он был трезв.

Предварительная причина ДТП - превышение скорости. Фото: СК

Предварительная причина ДТП - превышение скорости. Фото: СК

По информации ГАИ УВД Миноблисполкома, ДТП случилось на освещенном участке, где идет ремонт дороги. По предварительной версии, водитель мог превысить скорость, из-за чего не справился с управлением и допустил столкновение. На этом отрезке дороги установлено ограничнеие в 50 км/ч.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Пострадали 14 человек, двое погибли. Фото: СК

Пострадали 14 человек, двое погибли. Фото: СК

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ГАИ опубликовала видео аварии на Гродненской трассе, в которой пострадало 16 человек

Предварительная версия – превышение скоррости: на этом участке можно было ехать не быстрее 50 км/ч (читать далее)

Видео ДТП в Воложинском районе, в котором погибли два человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Александр Лукашенко едет в Гродненскую область: посетит туркомплекс, ледовую площадку, футбольный манеж и университет
Наркомана, который с ножом напал на заправку в Витебске, посадят на 11 лет
ГАИ опубликовала видео аварии на Гродненской трассе, в которой пострадало 16 человек
ДТП в Логойском районе: столкнулись фура и микроавтобус
Читательница «КП» нашла в творожных сырках железки
Витеблянина, который под спайсами напал на заправку, осудили на 11 лет
Украинец вырубал сосны в заказнике "Ольманские болота"
В Смолевичском районе в ДТП погиб пассажир
В Ивьевском районе автомобиль попал в кювет
Подземная «Алеся», застрявшая возле хранилища Нацбанка, продолжила свой подкоп
Беларусь дополнительно получит от России более 400 млн. долларов
В Минске легковая "Рено" въехала в автобус
Шуневич: тревожные кнопки установлены более чем в 300 учреждениях образования Минска
В Ивацевичском районе егерь заметил следы бурого медведя
«Ему важнее, будет стимул»: министр Шуневич подарил трудному подростку майку с автографом Марадоны
В Жлобине девочка закрылась в машине: выбираться помогали спасатели
В казино в Минске изъяли 110 литров нелегального алкоголя
Хулиганская история белорусского искусства: объявлен сбор денег на уникальную книгу для детей
В Минске уборщица нашла в мусорке 5400 долларов
В Витебске женщина переходила дорогу по переходу на зеленый, и ее сбил автобус
В Бобруйске в кустах нашли младенца
Из США выдворили в Беларусь гродненца, который скрывался за океаном от уголовного преследования
В пункте пропуска Каменный Лог проводят дорожные работы: движение может быть затруднено
В Гомеле машина ГАИ преследовала пьяного водителя и разбилась: инспекторы в больнице
В Минске бытовка упала при перевозке и прижала легковушку