2018-10-19T10:11:51+03:00
Происшествия

Витеблянина, который под спайсами напал на заправку, осудили на 11 лет

Пока будет сидеть в тюрьме, у него конфискуют все имущество и взымут деньги в пользу пострадавших
Ольга ИВАШЕНКО
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Витеблянина, который под спайсами напал на заправку, осудили на 11 лет .Витеблянина, который под спайсами напал на заправку, осудили на 11 лет .
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Эта история случилась еще в июне. После употребления спайсов 27-летний житель Витебска напал на АЗС и, угрожая кассиру ножом, забрал у него 530 рублей выручки и скрылся. Тогда ОМОН задержал преступника по горячим следам.

На суде обвиняемый свою вину так и не признал. Разумеется, суд мужчину признал виновным, а то обстоятельство, что преступление он совершил после потребления психотропов, счел отягчающим вину обстоятельством и приговорил к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях особого режима с конфискацией всего имущества. Также суд постановил взыскать с виновника 171,8 рубля в пользу ИООО «Лукойл» и 500 рублей в пользу потерпевшей, передает belta.by.

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