ДТП в Логойском районе: столкнулись фура и микроавтобус

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-19T11:26:32+03:00

Авария произошла рано утром, в 6.30

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Происшествие произошло недалеко от деревни Старинки. Там столкнулись седельный тягач «Скания R440» и микроавтобус «Мерседес-Спринтер».

На место аварии незамедлительно выехали сотрудники МЧС. Им пришлось деблокировать водителя микроавтобуса с помощью специального инструмента, сообщает belta.by.

Фото: МЧС

Когда 64-летний мужчина был освобожден, его отвезли в Логойскую центральную районную больницу.