ГАИ опубликовала видео аварии на Гродненской трассе, в которой пострадало 16 человек

19 Окт. 11:40 2018-10-19T11:48:46+03:00

Предварительная версия - превышение скорости: на этом участке можно было ехать не быстрее 50 км/ч

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Напомним, ДТП произошло вечером 18 октября. Водитель маршрутки (был трезвым), который вез пассажиров из Гродно в Минск, врезался в оградительные бетонные блоки на 47-м километре трассы М6. Погибли два пассажира - 66-летняя женщина и 71-летний мужчина, оба из Гродно.

В больницу попало 14 человек, четверо из них в реанимации, сообщает belta.by. Среди них были дети - 5 и 11 лет. Одну пострадавшую увезли в РНПЦ травматологии и ортопедии в Минск, троих в Молодечно, всех остальных в Воложинскую центральную районную больницу.

По факту ДТП возбудили уголовное дело.