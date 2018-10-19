2018-10-19T13:06:10+03:00
Происшествия

Наркомана, который с ножом напал на заправку в Витебске, посадят на 11 лет

28-летний мужчина и раньше был судим
Полина ПАСТЕРНАК
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28-летнего мужчину судили не в первый раз.28-летнего мужчину судили не в первый раз.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Он совершил преступление 19 июня 2018 года - принял психотроп и ворвался на заправку. Угрожая оператору ножом, сказал, что заминировал здание, и потребовал выдать ему деньги. В кассе оказалось 532 рублей 51 копейка. Ему удалось скрыться и потратить все деньги.

Вину свою не признал, но на решение суда Железнодорожного района Витебска, который рассматривал дело, это не повлияло. Его признали виновным в угрозе применения насилия и повторном разбое, сообщает belta.by.

Наказание - лишение свободы на 11 лет с конфискацией всего имущества. Преступник выплатит заправке 171 рубль 80 копеек, оператору за моральный вред - 1500 рублей.

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