2018-10-19T14:04:57+03:00
Политика

Александр Лукашенко едет в Гродненскую область: посетит туркомплекс, ледовую площадку, футбольный манеж и университет

Он планирует посмотреть, как развивается область, и пообщаться со студентами университетов
Полина ПАСТЕРНАК
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19 октября президент совершит рабочую поездку в Гродненскую область.19 октября президент совершит рабочую поездку в Гродненскую область.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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План поездки президента выглядит примерно так: сначала агротуристический комплекс «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы». Там он выслушает доклад о перспективах развития Гродно.

После этого Лукашенко повезут в спортивный комплекс «Пышки», там он посмотрит на крытую ледовую площадку хоккейного клуба «Неман» и футбольный манеж футбольного клуба «Неман».

Дальше - Гродно. Там президент сходит в Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, послушает о том, какие у университета достижения и перспективы, а потом встретится с одаренной и талантливой молодежью, сообщает belta.by. Студентов отобрали из трех вузов - Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Гродненского государственного медицинского университета и Гродненского государственного аграрного университета.

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