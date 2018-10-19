Офис TUT.BY проверил кинолог с собакой: кто-то прислал письмо с угрозой взрыва

19 Окт. 13:02 2018-10-19T13:03:40+03:00

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Милиция работает в офисе компании ООО «100 РАБОТ ТУТ»: кто-то прислал письма с угрозами взрыва. Письма приходили с разницей в 20 минут. В них содержались просьбы прекратить отправку сообщений и угрозы «подорвать тебя и твой офис».

Сотрудники позвонили в милицию, правоохранители приехали в 9.30 утра. Эвакуации не было: кинолог помещение проверил со служебной собакой, сотрудники Следственного комитета и криминалисты Госкомитета судебных экспертиз провели проверку по факту угроз и выяснили, кто и зачем отправлял эти письма:

- На место выбывали следственно-оперативная группа, саперно-пиротехническая служба. Взрывоопасных веществ не обнаружено. Личность угрожавшего установлена.