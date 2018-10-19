Ищут водителя из Гродно, который проехал по ноге ребенка и скрылся
Это случилось утром 18 октября
Фото: скриншот.
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Ребенок собирался переходить дорогу по пешеходному переходу около дома по адресу Калиновского, 23.
- Он успел сделать лишь несколько шагов, - рассказывают в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома. - Темный автомобиль проехал по ноге ребенка: не останавливаясь, его водитель продолжил движение в сторону улицы Болдина.
Фото: скриншот.
Если вы видели, как это случилось, или что-нибудь знаете о происшествии, позвоните по телефону ГАИ УВД Гродненского облисполкома (8 0152) 79-75-45 или 79-75-05.