В Бресте мужчина украл у возлюбленной сейф с деньгами и украшениями

19 Окт. 13:35 2018-10-19T14:10:31+03:00

Милиция просит сообщить, если вы знаете, где находится этот мужчина. Фото: УВД Брестского облисполкома

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Пока брестчанка с семьей была в гостях у родственника, ее 44-летний сожитель Олег Миляев вынес из дома сейф, в котором были деньги и дорогие украшения. После этого он из поля зрения женщины пропал. По версии милиции, он может находится как в Беларуси, так в России и Казахстане - оттуда он родом.

Как рассказали в РОВД Ленинского района Бреста, мужчина ведет разгульный образ жизни. Он общителен, легко входит в доверие. Есть у похитителя сейфа особая примета: татуировка на левом предплечье (в длину от кисти до локтя).

Милиция просит сообщить, если вы узнали этого мужчину и можете рассказать, где он находится. За ценную информацию, которая поможет найти преступника, обещают вознаграждение.

Звоните по телефонам: +375 29 520 99 17, +375 29 724 47 09, +375 29 826 590 (телефон дежурной части ОВД) или по номеру 102.