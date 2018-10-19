2018-10-19T15:29:09+03:00
Общество

«Во время родов была пьяна»: В отношении матери ребенка, найденного в Бобруйске, возбудили уголовное дело

Женщина, которая выбросила новорожденного в кусты, является обязанным лицом
Алиса МИЕЛОФОН
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В кустах около этого дома нашли новорожденного младенца. Фото: Следственный комитет.В кустах около этого дома нашли новорожденного младенца. Фото: Следственный комитет.
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Уголовное дело возбудил Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении 32-летней женщины. Ее подозревают в покушении на убийство своего новорожденного ребенка.

Напомним, вечером 17 октября врачи скорой помощи услышали плач младенца на улице и нашли в кустах новорожденного.

По данным следствия, подозреваемая женщина в этот день была дома, пьяная. У нее начались роды. 41-летний сожитель женщины в это время пошел к друзьям и рассказал им, что его подруга рожает. Одна девушка из компании позвонила в скорую помощь и вызвала врачей, чтобы они помогли роженице. Экипаж «скорой», приехавший принять роды, и нашел новорожденного мальчика в кустах.

- Установлено, что женщина неоднократно судима и является обязанным лицом. По решению суда, она лишена родительских прав. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в отделе информации и связи с общественностью УСК Могилевской области.

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