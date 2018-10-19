Крапива и яичная скорлупа: случчанка вырастила огурец, который потянул больше чем на килограмм

19 Окт. 15:12 2018-10-19T15:35:22+03:00

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Органика и только органика - таков девиз жительницы Слуцка Елены Проневской, которым она руководствуется, выращивая овощи на своем дачном участке. В этом сезоне Елена вырастила огурец весом более килограмма. Причем это не плод какого-либо экзотического растения, которое «огурцом» можно назвать лишь условно, а самый обычный огурец.

Огородница поделилась опытом с читателями «Інфа-кур’ера». Рассаду не выращивала, посадила семена сразу в обычный грунт в теплицу. Поливала дважды в неделю - один раз простой водой, второй раз настоем крапивы и яичной скорлупы. «Вызревает» такой настой три дня. О том, что у нее на грядке растет огурец-рекордсмен, женщина не знала, пока к ней в гости не зашел знакомый. Он и обнаружил огромного зеленого великана.

Огурец весом 1 килограмм 40 граммов Елена отнесла на собрание женского клуба, где дамы его и отведали всем дружным коллективом.