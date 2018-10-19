В Лунинецком районе исчез пенсионер, который сторожил в поле трактор, его ищут почти месяц

19 Окт. 15:48 2018-10-19T15:57:44+03:00

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Загадочное исчезновение человека в Лунинецком районе: пропал пенсионер Константин Лозицкий, который сторожил в поле трактор. Мужчина работал по договору подряда сторожем в хозяйстве «Хвоецкое». 19 сентября около шести часов вечера мужчину привезли в поле сторожить трактор. Тракторист уехал домой, а сторож остался. Утром сторожа на месте не оказалось. С техникой все было в порядке, она была на месте. В тракторе нашли куртку и ссобойку - пакет с едой, которую брал на ночное дежурство сторож.

Куда пропал мужчина, неизвестно. На вид исчезнувшему около 65 лет, его рост - 155 - 160 см. Это бледнолицый, худощавый, лысоватый седой мужчина, он разговаривает глуховатым голосом, но разборчиво. На левой руке у пропавшего не разгибаются четыре пальца. Одет мужчина был в рубашку, темные брюки, рабочие темные высокие ботинки на шнуровке. Из вещей у него при себе были мобильный телефон, очки, сигареты и спички. Кто что-либо знает о пропавшем, просьба сообщить в Лунинецкий РОВД по телефонам: 2-35-02 (уголовный розыск); 2-32-56 или 102. В субботу волонтеры из Ганцевичей собирают поисковый отряд, чтобы отправиться в Лунинец на поиски Константина Ивановича, сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».