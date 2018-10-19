Белорусы собирают подписи за то, чтобы детей в школах не заставляли сдавать макулатуру

19 Окт. 15:57 2018-10-19T16:46:49+03:00

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Школы и детские сады не должны собирать макулатуру, для этого есть специальные учреждения, считает инициативная группа граждан, которая создала петицию против подобной практики. За сутки под письмом, размещенным на сайте «Удобный город», подписалось несколько десятков человек. Автор петиции считает, что практика сбора макулатуры детскими учреждениями давно себя изжила - во-первых, многие давно уже собирают мусор раздельно и не складируют макулатуру ни дома, ни в учреждениях, во-вторых, макулатуру просто негде брать, потому что печатных изданий и бумажных документов в последние годы стало гораздо меньше.

Еще один аргумент против сбора макулатуры - это дополнительная нагрузка на учителей и воспитателей. Автор петиции сомневается, что это рациональная трата бюджетных денег.

Текст петиции предполагается направить в Министерство образования.