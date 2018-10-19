2018-10-19T17:11:26+03:00
Общество

Александр Лукашенко признался: студенческие годы для него были тяжелейшими

Студенты не должны изучать то, что им потом не пригодится, считает глава государства
Алиса МИЕЛОФОН
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Лукашенко признался гродненским студентам, что его студенческие годы не были счастливыми. Фото: архив КП.Лукашенко признался гродненским студентам, что его студенческие годы не были счастливыми. Фото: архив КП.
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Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко общался со студентами гродненских вузов и признался, что для него студенческие годы вовсе не были такими уж радужными, как для многих людей. Как передает belta.by, воспоминания главы государства о студенчестве носят совсем другой характер. "Для меня это не самые счастливые годы, это тяжелейшие годы. Я не знаю, как у вас, но у меня было так: и тогда, когда я учился, осваивая историю, и тогда, когда мне пришлось заниматься экономикой. Я по складу гуманитарий, а потом меня посадили на скамейку и заставили изучать информатику, высшую математику и прочее, которое в основном мне в жизни не пригодилось", - цитирует агентство Александра Лукашенко.

Президент отметил, что образование должно быть практико-ориентированным, а время пребывания студентов в вузах было сокращено до минимума. С первого, максимум со второго курса студент должен быть «в поле, у станка, с фотокамерой - в зависимости от специальности», - отметил Александр Лукашенко.

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