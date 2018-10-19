Лукашенко - студентам, которые хотят уехать за границу: «Вы всегда будете там чужими людьми, второго сорта»

19 Окт. 17:13 2018-10-19T17:33:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Белорусский президент считает, что государство должно обратить внимание на стремление молодежи получать высшее образование за рубежом. Александр Лукашенко признался, что эта тема его тревожит, передает корреспондент belta.by из Гродно, где глава государства встречался со студентами вузов.

Тревожит Александра Лукашенко не сам факт того, что белорусская молодежь будет обучаться за границей, а то, что, получив образование, она может там осесть. "Хуже, если талантливые молодые люди, во-первых, уедут за рубеж, получив образование здесь, а во-вторых, если они там получат образование и там останутся, - цитирует агентство слова президента. - Я вас не агитирую за то, чтобы вы куда-то ехали или не ехали. Если вы уже задумали, то, наверное, уедете или получите здесь образование и будете там работать. Это ваше дело. Но мой вам совет: не торопитесь, сначала разберитесь, где вам лучше".

"Вы всегда будете там чужими людьми, второго сорта, - предупредил студентов Александр Лукашенко. - Две тысячи человек, которые получают там образование, и, может, половина из них остается, - это не проблема для государства. Но все равно я, как президент, хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование и работали здесь".