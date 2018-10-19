Водителя маршрутки, который попал в аварию под Воложином, задержали

19 Окт. 19:00 2018-10-19T19:00:03+03:00

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- Водитель прошел медобследование, но в стационарном лечении он не нуждается. Сейчас он задержан, - рассказала "Комсомолке" официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Напомним, ДТП произошло 18 октября около 19.40 в Воложинском районе Минской области. Маршрутка Mercedes-Benz, в которой ехало 15 пассажиров, следовала из Минска в Гродно. За рулем был 46-летний водитель из Гродно. На реконструируемом участке дороги, где проезжая часть изменяет направление движения, он не справился с управлением, наехал на заградительные водоналивные блоки, после чего - на бетонное барьерное ограждение на разделительной полосе.

На месте аварии погибла 66-летняя женщина, а 71-летний мужчина скончался в больнице. Они оба были из Гродно. Остальные пассажиры, а это 13 человек, в том числе двое девочек, 5 и 11 лет, и женщина на пятом месяце беременности, получили различные травмы.

- В маршрутке я не пристегивался. Но были ли ремни безопасности, я не помню, - рассказал "Комсомолке" один из пострадавших в аварии Дмитрий. - У меня ушибы, переломов нет…

Как узнала «Комсомолка», некоторых потерпевших уже выписали из Воложинской районной больницы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК РБ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). По этой статье грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.