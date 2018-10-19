2018-10-19T19:00:03+03:00
Общество

Водителя маршрутки, который попал в аварию под Воложином, задержали

Мужчина в госпитализации не нуждается
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
На месте аварии погибла 66-летняя женщина, а 71-летний мужчина скончался в больнице. Фото: УГАИ УВД Минского облисполкомаНа месте аварии погибла 66-летняя женщина, а 71-летний мужчина скончался в больнице. Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
Изменить размер текста:

- Водитель прошел медобследование, но в стационарном лечении он не нуждается. Сейчас он задержан, - рассказала "Комсомолке" официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Напомним, ДТП произошло 18 октября около 19.40 в Воложинском районе Минской области. Маршрутка Mercedes-Benz, в которой ехало 15 пассажиров, следовала из Минска в Гродно. За рулем был 46-летний водитель из Гродно. На реконструируемом участке дороги, где проезжая часть изменяет направление движения, он не справился с управлением, наехал на заградительные водоналивные блоки, после чего - на бетонное барьерное ограждение на разделительной полосе.

На месте аварии погибла 66-летняя женщина, а 71-летний мужчина скончался в больнице. Они оба были из Гродно. Остальные пассажиры, а это 13 человек, в том числе двое девочек, 5 и 11 лет, и женщина на пятом месяце беременности, получили различные травмы.

- В маршрутке я не пристегивался. Но были ли ремни безопасности, я не помню, - рассказал "Комсомолке" один из пострадавших в аварии Дмитрий. - У меня ушибы, переломов нет…

Как узнала «Комсомолка», некоторых потерпевших уже выписали из Воложинской районной больницы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК РБ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). По этой статье грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ