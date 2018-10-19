2018-10-19T19:36:55+03:00
Экономика

Александр Турчин возглавил наблюдательный совет Беларусбанка

Министра экономики Дмитрия Крутого избрали зампредом наблюдательного совета
Надежда СЕРГЕЕВА
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Александр Турчин возглавил наблюдательный совет Беларусбанка. Фото с сайта БеларусбанкаАлександр Турчин возглавил наблюдательный совет Беларусбанка. Фото с сайта Беларусбанка
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В головном офисе ОАО «АСБ Беларусбанк» 19 октября прошло внеочередное общее собрание акционеров, где было принято решение об избрании наблюдательного совета в составе девяти членов.

После окончания собрания прошло заседание наблюдательного совета. Пост председателя набсовета занял первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, сообщили в отделе коммуникаций ОАО «АСБ Беларусбанк».

Назначены председатели комитетов при наблюдательном совете и избраны составы комитетов, продлены полномочия корпоративного секретаря.

Наблюдательным советом банка также утверждены новые редакции положений о системе оценки эффективности работы Наблюдательного совета, о комитетах при набсовете, принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров «Беларусбанка».

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