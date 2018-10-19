2018-10-19T19:58:10+03:00
Общество

Минская ГАИ проверит маршрутки и автобусы

С 22 октября стартует комплекс профилактических мероприятий «Автобус»
Надежда СЕРГЕЕВА
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Минская Госавтоинспекция проверит маршрутки и автобусыМинская Госавтоинспекция проверит маршрутки и автобусыФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Как рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, продолжают иметь место ДТП по вине водителей, осуществляющих перевозку пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении.

– Остается достаточно высоким число допущенных водителями автобусов, в том числе маршрутных такси, нарушений ПДД, – дополнили в ГАИ.

В целях профилактики аварийности на пассажирском транспорте в период с 22 по 31 октября минская Госавтоинспекции проведет профилактическое мероприятие, в рамках которого будут контролироваться выполнение водителями автобусов правил дорожного движения и техническое состояние транспортных средств, а также пройдут рейдовые мероприятия.

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