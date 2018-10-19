2018-10-19T20:20:50+03:00
Происшествия

В Минске нашли молодых людей, которые ночью прыгали на крыше чужого авто

Возбуждено уголовное дело за хулиганство
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Минске нашли хулиганов, которые ночью прыгали на крыше чужого авто. Скриншот из видео Центрального РУВД МинскаВ Минске нашли хулиганов, которые ночью прыгали на крыше чужого авто. Скриншот из видео Центрального РУВД Минска
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В Центральное РУВД Минска обратился владелец автомобиля «ВАЗ» с просьбой о привлечении к ответственности неизвестное ему лицо, которое 8 октября повредило крышу и капот его автомобиля. Общая сумма ущерба составила около 1000 рублей, сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.

Было установлено, что компания молодых людей, напившись, направились на автомобильную стоянку возле проспекта Победителей. Один из участников компании забрался на капот, находящегося на автомобильной стоянке автомобиля «ВАЗ-2106» и стал танцевать. Спустя некоторое время на крушу автомобиля взобрались и другие участники компании.

Сотрудниками милиции было установлено, что неизвестными лицами, которые повредили автомобиль оказались 21- и 22-летние жители столицы и 19-летний житель Заславля.

Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Личности остальных участников компании устанавливаются.

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