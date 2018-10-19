Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ

19 Окт. 21:31 2018-10-19T21:31:00+03:00

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Аппарат украли из приемного отделения Минской областной клинической больницы, сообщили belta.by в УВД Миноблисполкома. Его стоимость составляет более 4 тысяч рублей.

Пропажу дорогого медицинского оборудования обнаружила медсестра, которая в мужской смотровой опрашивала очередного пациента. Она нашла на полу сетевой шнур от аппарата. Сотрудники милиции просмотрели записи камеры видеонаблюдения и установили личность вора.

– Выяснилось, что мужчину в больницу доставила бригада скорой помощи. В смотровой он должен был дождаться врача, но решил поступить иначе. Прихватив прибор, злоумышленник спокойно покинул учреждение здравоохранения. Только он не учел, что в сопроводительном листе, который заполняли медработники, указаны его данные. Похитителем оказался 36-летний житель Минского района, – рассказал заместитель начальника Минского РУВД Юрий Кусто.

Возбуждено уголовное дело.