Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части

20 Окт. 09:55 2018-10-20T09:55:21+03:00

Трактор был с навесным оборудованием-плугами, которые, скорее всего, не заметила водитель

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ДТП случилось в Могилевской области в 12 километрах от Черикова в пятницу вечером. В иномарке Renault Logan, которая ехала по трассе Могилев-Чериков-Костюковичи, было 5 пассажиров. На скорости машина влетела в трактор с плугами. Ее буквально разорвало на части. Погибли 4 человека - 40-летняя женщина-водитель и 3 пассажирки 19, 35 и 49 лет. Еще одну пассажирку в тяжелом состоянии и травмами различной степени тяжести доставили в больницу, передает пресс-служба ГАИ Могилевской области.

По предварительной версии, эта жуткая авария могла произойти из-за того, что водитель не заметила прицепленный к трактору плуг и врезалась в него.