2018-10-20T12:43:50+03:00
Общество

Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам

Мининформ продолжает ограничивать доступ к интернет-сайтам за нарушения закона «О средствах массовой информации»
Ольга ИВАШЕНКО
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Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтамМинистерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
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Причиной блокировки сайтов стала ненадлежащая реклама. Страницы ВКонтакте заблокировали из-за публикации на них информационных материалов, которые относятся к экстремистским и имеют отношение к вступившему в силу решению суда Октябрьского района Витебска.

В Мининформ иноформацию уже подтвердили. Какие конкретно сайты и страницы ВКонтакте оказались недоступными для белорусских пользователей, не сообщается. Известно только, что блокировку произведели в соответствии с письменным уведомлением министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), передает belta.by.

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